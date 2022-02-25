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    • Magazin
    • 25.02.2022 11:34
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    • 25.02.2022 11:36
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    Hadise Eurovision yarışmasında 4. olmuştu... Arto ve Bircan Bali'nin "muayyen günüydü yoksa birinci olurdu" sözlerine mahkemeden karar!

    Hadise Eurovision yarışmasında 4. olmuştu... Arto ve Bircan Bali'nin "muayyen günüydü yoksa birinci olurdu" sözlerine mahkemeden karar çıktı! Ünlü şarkıcı 2009’da Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etmişti. Magazin programı sunucuları olan Bircan Bali ve Arto yayın esnasında Hadise’nin Eurovision dördüncülüğü ile ilgili çirkin iddialarda bulunmuştu. Hadise o sözler için manevi tazminat davası açtı. Ünlü şarkıcı verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

    Arto ve Bircan’ın Hadise hakkındaki o sözlerine mahkemeden karar!

    Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil etmiş ve 4. olmuştu. Yıllar sonra tekrarda Eurovision'un gündeme gelmesiyle birlikte magazin programı sunucusu Bircan Bali olay sözler sarf etmişti.

    HADİSE HAKKINDA ŞOK SÖZLER!

    Bircan Bali, yayın esnasında Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. 2009 yılında Eurovision yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

    Programın diğer bir sunucusu olan Arto ise Bali'nin sözlerine karşılık olarak ''İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha atmıştı.

        DAVA AÇTI
        Kişilik hakları zedelenen ünlü şarkıcı Hadise Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddialarına karşılık olarak manevi tazminat davası açtı.

        TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
        Mahkeme kararını verdi. Sabah'ın haberine göre; şarkıcı Hadise'ye söylenen çirkin sözlerin kişisel haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle sunucu Bircan Bali ve Arto'nun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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        Haberler Magazin Hadise Eurovision yarışmasında 4. olmuştu... Arto ve Bircan Bali'nin "muayyen günüydü yoksa birinci olurdu" sözlerine mahkemeden karar!
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