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    • Magazin
    • 26.02.2022 12:20
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    • 26.02.2022 12:20
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    Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 5 yarışmacı arasında rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada her gün bir yarışmacı el lezzetlerini gösteriyor, puanlarını topluyor. Yeni haftanın final gününde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci bulunduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    takvim.com.tr
    25 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Şaşırtan isim... .

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 25 Şubat Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Şubat puan durumu!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi Bedriye oldu.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE YARIŞMACILAR:

    Gül

    Büşra

    Bedriye

    Safter

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTA İÇİ HER GÜN TV8'DE

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

        Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!
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