Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 25 Şubat Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 25 Şubat puan durumu!