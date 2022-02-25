25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 5 yarışmacı arasında rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada her gün bir yarışmacı el lezzetlerini gösteriyor, puanlarını topluyor. Yeni haftanın final gününde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!