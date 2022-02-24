Kardeşlerim'de veda havası, Asiye hareketsiz halde çıkarıldı! 'Özür dilerim abi başaramadım' Kadir ve Melisa'nın acısı henüz tazeyken...

Kardeşlerim yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 40. bölüm yayınlanmıştı. Fenomen dizinin sık takipçileri 41. bölümü beklerken fragmanlar tek tek gelmeye başladı. Özellikle 2. fragman kafalarda bir çok soru işareti oluşturdu. Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı diziden Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın gidişi izleyicileri bir hayli üzmüştü. Yayınlanan yeni fragmanda Asiye'nin bayıldığı ve Doruk'un onu kollarında taşıdığı görüldü. Peki yeni bölümde neler olacak? Asiye ölecek mi? Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılacak mı? İşte yanıtları...
KARDEŞLERİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI
NG Medya yapımı imzalı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunun ise Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındığı Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle Cumartesi günü ATV'de yayınlanacak. 41. bölüm için iki fragman da yayınlandı. Fragmanı izleyenler şoke oldu.
KARDEŞLERİM'DE KADİR VE MELİSA'DAN SONRA ŞİMDİ DE...
Bilindiği üzere 4 kardeşin hayat hikayesinin konu edindiği diziden Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu peş peşe ayrılmıştı. Kadir ve Melisa'nın aşkı hafızalarda yer edinirken bu kez Asiye'nin başına gelenler herkesi tedirgin etti.
TAM HER ŞEY YOLUNA GİRECEK DERKEN...
Yayınlanan fragmanda; Asiye ve Doruk'un sempatik konuşması yer aldı. Adiye ona umutla bakan Doruk'a "Seviyorum Doruk" dedi.
Bu sözler Doruk'u heyecanlandırdı ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Asiye bayıldı. Asiye kucaklayarak imdadına yetişen Doruk, onu evden çıkardı.
Ömer ise gözyaşlarını tutamazken, hayatta yine işlerin istediği gibi gitmediğini söyledi.