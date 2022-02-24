Kardeşlerim'de veda havası, Asiye hareketsiz halde çıkarıldı! 'Özür dilerim abi başaramadım' Kadir ve Melisa'nın acısı henüz tazeyken...

KARDEŞLERİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

NG Medya yapımı imzalı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunun ise Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındığı Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle Cumartesi günü ATV'de yayınlanacak. 41. bölüm için iki fragman da yayınlandı. Fragmanı izleyenler şoke oldu.

KARDEŞLERİM'DE KADİR VE MELİSA'DAN SONRA ŞİMDİ DE...

Bilindiği üzere 4 kardeşin hayat hikayesinin konu edindiği diziden Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu peş peşe ayrılmıştı. Kadir ve Melisa'nın aşkı hafızalarda yer edinirken bu kez Asiye'nin başına gelenler herkesi tedirgin etti.