Gönül Dağı'ndan kara haber geldi! Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin...

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-), Mustafa Becit (1-), Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda yer alan başroller Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar'ın hikayeleri her hafta soluksuz izleniyor. Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinden 3 oyuncu peş peşe ayrıldı. 2 oyuncunun daha önce çıktığı diziden bu kez 3. bir isim ayrılıyor.