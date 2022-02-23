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    • Magazin
    • 23.02.2022 10:05
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    • 23.02.2022 10:06
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    Gönül Dağı'ndan kara haber geldi! Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin...

    Gönül Dağı'nda kan kaybı! Ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Mezarcı İlyas ve Arif'in ardından bir kişi daha gidiyor. Zahide'nin biricik aşkı Sefer'den kötü haber geldi. TRT 1'in ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Her Cumartesi izleyicisiyle buluşan fenomen diziye bir oyuncu daha veda ediyor. 53. bölümü merakla beklenen dizinin 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 2. fragman ise bugün yayınlandı. Fragmanı izleyenler oyuncunun ölümüne çok üzüldü. İşte detaylar...

    Gönül Dağı’ndan kara haber geldi!

    Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-), Mustafa Becit (1-), Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda yer alan başroller Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar'ın hikayeleri her hafta soluksuz izleniyor. Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinden 3 oyuncu peş peşe ayrıldı. 2 oyuncunun daha önce çıktığı diziden bu kez 3. bir isim ayrılıyor.

    VEDASI ÇOK KONUŞULACAK!

    Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı göz yaşlarına boğdu. Sevilen karakterler bir bir gidiyor. Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile Cem Kurtoğlu'nun vedası çok konuşulmuştu. Kalaycıoğlu'nun hayat verdiği Mezarcı İlyas karakteri ve Kurtoğlu'nun canlandırdığı Arif karakterinin gidişi büyük ses getirmişti. Şimdi de yeni bir isim diziden ayrılıyor.

    DOLMUŞÇU SEFER'İN HAZİN SONU

    Sefer karakteri, dizinin enleri arasında bulunuyor. Başarılı oyuncunun diziden ayrılacak olması takipçilerini üzdü.

    Yeni bölümde Sefer'in dolmuşta seyir halindeyken aniden bayılması herkesi şoke etti.

    Zahide gelen telefon ile göz yaşlarına boğuluyor. Telefonda Sefer'in ölüm haberini aldığı düşünülüyor.

    Buna göre Ferdi Sancar için ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.

    Dolayısıyla Gönül Dağı yeni bölümünde hiç beklenmedik bazı gelişmeler yaşanacak. Sevilen yapımda diziden kimlerin ayrılacağını yakında öğreneceğiz.

        GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        "Burası hayallerimde kurduğumdan daha güzelmiş…"

        53. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

        Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.

        GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

        Berk Atan – Taner

        Gülsim Ali İlhan – Dilek

        Ecem Özkaya – Zahide

        Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

        Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

        Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

        Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

        Gülhan Tekin – Günşıl

        Feyza Işık – Döndü

        Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

        Cihat Süvarioğlu- Ramazan

        Semih Ertürk- Veysel

        Nazlı Pınar Kaya – Cemile

        Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

        Eser Eyüboğlu – Selami

        Çiğdem Aygün – Keriman

        Şebnem Dilligil – Halime

        Hüseyin Sevimli – Rıfat

        Zümre Meğreli – Hemşire Elif

        Hazal Çağlar – Asuman

        Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

        Serkan Kuru - Doktor Kemal
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        Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan kara haber geldi! Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin...
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