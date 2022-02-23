Gönül Dağı'ndan kara haber geldi! Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin...

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, senaristliğini de Ali Asaf Elmas (1-), Mustafa Becit (1-), Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda yer alan başroller Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar'ın hikayeleri her hafta soluksuz izleniyor. Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinden 3 oyuncu peş peşe ayrıldı. 2 oyuncunun daha önce çıktığı diziden bu kez 3. bir isim ayrılıyor.
VEDASI ÇOK KONUŞULACAK!
Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı göz yaşlarına boğdu. Sevilen karakterler bir bir gidiyor. Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile Cem Kurtoğlu'nun vedası çok konuşulmuştu. Kalaycıoğlu'nun hayat verdiği Mezarcı İlyas karakteri ve Kurtoğlu'nun canlandırdığı Arif karakterinin gidişi büyük ses getirmişti. Şimdi de yeni bir isim diziden ayrılıyor.
DOLMUŞÇU SEFER'İN HAZİN SONU
Sefer karakteri, dizinin enleri arasında bulunuyor. Başarılı oyuncunun diziden ayrılacak olması takipçilerini üzdü.
Yeni bölümde Sefer'in dolmuşta seyir halindeyken aniden bayılması herkesi şoke etti.
Zahide gelen telefon ile göz yaşlarına boğuluyor. Telefonda Sefer'in ölüm haberini aldığı düşünülüyor.
Buna göre Ferdi Sancar için ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.
Dolayısıyla Gönül Dağı yeni bölümünde hiç beklenmedik bazı gelişmeler yaşanacak. Sevilen yapımda diziden kimlerin ayrılacağını yakında öğreneceğiz.