Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Son durumu...

Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkede tanınan Bay Becerikli gerçek adıyla Phil Gallagher'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Günlerdir 'Bay Becerikli öldü' şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Sevenleri ise iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor. Phil Gallagher'in sağlık durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? İşte Bay Becerikli hakkında son dakika gelişmeler...
BAY BECERİKLİ KİMDİR?
Bay Becerikli Mister Maker adlı tv programındaki bir karakterdir. Bay Becerikli'yi Phil Gallagher canlandırıyor. Programın sunuculuğunu yapan 44 yaşındaki Gallagher programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı. 2007 yılında yayınlanan program tam 3 sezon sürdü.
PHİL GALLAGHER ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE, ŞUAN NEREDE?
Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer verilecektir.