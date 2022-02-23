Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Son durumu...

Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkede tanınan Bay Becerikli gerçek adıyla Phil Gallagher'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Günlerdir 'Bay Becerikli öldü' şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Sevenleri ise iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor. Phil Gallagher'in sağlık durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? İşte Bay Becerikli hakkında son dakika gelişmeler...