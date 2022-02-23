Banu Akdeniz kimdir, kaç yaşında? Hercai dizisinin yapımcısıydı! Banu Akdeniz nereli, evli mi? Kariyeri, projeleri...

BANU AKDENİZ KİMDİR?



1978, İstanbul doğumludur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi.

Sektöre ATV'ye bağlı Prima TV'de yapım asistanlığı yaparak girdi ardından, yine ATV'de program yapımcılıkları üstlendi.

2005 yılında MİA Yapım adıyla kendi yapım şirketini kurdu ve o tarihten itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinin yapımcılıklarını üstlendi.