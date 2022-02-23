Banu Akdeniz kimdir, kaç yaşında? Hercai dizisinin yapımcısıydı! Banu Akdeniz nereli, evli mi? Kariyeri, projeleri...

Banu Akdeniz hakkında araştırmalar hız kazandı. Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz'in hayatı kariyeri ve yeni projeleri merak konusu oldu. Peki anu Akdeniz kimdir, kaç yaşında? Hercai dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz nereli, evli mi? İşte merak edilenler!
BANU AKDENİZ KİMDİR?
1978, İstanbul doğumludur. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi.
Sektöre ATV'ye bağlı Prima TV'de yapım asistanlığı yaparak girdi ardından, yine ATV'de program yapımcılıkları üstlendi.
2005 yılında MİA Yapım adıyla kendi yapım şirketini kurdu ve o tarihten itibaren sinema filmleri ve TV dizilerinin yapımcılıklarını üstlendi.
Yapımcılığını Üstlendiği Sinema Filmleri ve TV Dizileri:
2020 – Çatı Katı Aşk (TV dizisi)
2019 – Hercai (TV dizisi)
2018 – Kocaman Ailem (TV dizisi)
2017 – Ateşböceği (TV dizisi)