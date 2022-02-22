Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide yer alan karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En dikkat çeken karakter ise Türkan oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kim oynuyor? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya nereli, sevgilisi var mı? Özgü Kaya hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!
ÖZGÜ KAYA KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.
Özgü Kaya, TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.