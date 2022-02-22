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    • Magazin
    • 22.02.2022 17:33
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    • 22.02.2022 17:33
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    Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor? 3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Bu akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisi hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. Özellikle dizide Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor? 3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor?

    Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümüyle diziseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncu kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizide yer alan karakterler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En dikkat çeken karakterler arasında Dönüş yer aldı. Peki, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor? 3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ KİMDİR?

    Sadık Bey ile Nesrin Hanım'ın ortanca kızları, babası Sadık Bey'e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip, kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır.

    Kendisini Çalıkuşu romanının Feride'si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise'si olduğu gerçeğini(Çalıkuşu Feride'nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş'ün en büyük aşkı Serdar'dır. Nesrin, Dönüş'ü Serdar'dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.

        ALMİLA ADA KİMDİR?

        Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.

        2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve Karakterine hayat vermektedir. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı.

        Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

        Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.
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        Haberler Magazin Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor? 3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı?
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