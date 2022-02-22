Survivor'da kim elendi, kim gitti? Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?

Survivor All Star'da her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Dün akşam 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyin sonunda Hikmet ve Yasin arasında yaşanan kavga gündeme geldi. Bu ikilinin kavgası sonrasında Survivor'da acil durum konseyi kararı alındı. . Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte merak edilenler!
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?
Bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan, ve Gökhan oldu.
1- Yunus Emre Özden
2- Yasin Obuz
3- Nagihan Karadere
4- Gökhan Keser
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK, KİM GİDECEK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası acil durum konseyi kararı alındı. Söz konusu ada konseyinde yarışmadan iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor.