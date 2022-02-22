Survivor'da kim elendi, kim gitti? Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?

"Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.



Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı eleme gününde belli olacak.