Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi? Acun Ilıcalı Yasin-Hikmet kavgası açıklaması! Ortalık darmaduman...

Survivor Yasin ve Hikmet kavgası bu akşam gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2022 Survivor All Star'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi karıştı. Yasin, Hikmet'in üzerine doğru yürüdü ve kavga çıktı. Peki, Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi? İşte Acun Ilıcalı'dan Yasin-Hikmet kavgası açıklaması!
SURVİVOR YASİN VE HİKMET KAVGASI! DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı.
Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.
SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?
Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:
"Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.