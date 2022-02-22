Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi? Acun Ilıcalı Yasin-Hikmet kavgası açıklaması! Ortalık darmaduman...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi.

3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.