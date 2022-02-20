Son dakika: Bay Becerikli neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? Phil Gallagher son hali...

Bay Becerikli (Mister Maker) 2007 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon yayın yaptı. Programın sunuculuğunu ise Phil Gallagher üstleniyordu. Program dünyaca üne kavuşmuştu. Sevilen sunucunun öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. 44 yaşındaki Phil Gallagher hakkında son dakika gelişmeler haberimizde! Peki Phil Gallagher kimdir, öldü mü? Bay Becerikli neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? İşte yanıtları...
BAY BERECEKLİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Bay Becerikli ya da diğer adıyla Mister Maker adlı televizyon programı 2007-2009 yılları arasında çocuklar için yayınlanmıştır.
Programın sunuculuğunu 44 yaşındaki Phil Gallagher üstlenmiştir. Bay Becerekli olarak tanınan Gallagher'in öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.
İddialar İngiliz basını başta olmak üzere birçok ülkede ses getirdi. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuşulanlar iddia olarak kaldı. Yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
PHİL GALLAGHER HAKKINDA BİLGİLER
Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi. Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.
Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.
2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.
Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.
2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.