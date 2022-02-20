Son dakika: Bay Becerikli neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? Phil Gallagher son hali...

BAY BERECEKLİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Bay Becerikli ya da diğer adıyla Mister Maker adlı televizyon programı 2007-2009 yılları arasında çocuklar için yayınlanmıştır.

Programın sunuculuğunu 44 yaşındaki Phil Gallagher üstlenmiştir. Bay Becerekli olarak tanınan Gallagher'in öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.

İddialar İngiliz basını başta olmak üzere birçok ülkede ses getirdi. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuşulanlar iddia olarak kaldı. Yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.