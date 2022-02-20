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    • Magazin
    • 21.02.2022 14:32
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    • 21.02.2022 14:32
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    Mister Maker nasıl öldü? Bay Becerikli neden öldü? Phil Gallagher son hali...

    Bay Becerikli (Mister Maker) 2007 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon yayın yaptı. Programın sunuculuğunu ise Phil Gallagher üstleniyordu. Program dünyaca üne kavuşmuştu. Sevilen sunucunun öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. 44 yaşındaki Phil Gallagher hakkında son dakika gelişmeler haberimizde! Peki Phil Gallagher kimdir, öldü mü? Bay Becerikli neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? İşte yanıtları...

    Mister Maker nasıl öldü?

    Çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınan bir televizyon sunucusudur. Öldüğü iddiası Türkiye dahil bir çok ülkede gündeme bomba gibi düştü. Bay Becerikli karakteriyle hafızalara kazınan Gallagher hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Phil Gallagher kimdir, öldü mü? neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? soruları gündeme geldi. İşte Phil Gallagher son hali ve hakkında araştırılanların cevapları...

    BAY BERECEKLİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

    Bay Becerikli ya da diğer adıyla Mister Maker adlı televizyon programı 2007-2009 yılları arasında çocuklar için yayınlanmıştır.

    Programın sunuculuğunu 44 yaşındaki Phil Gallagher üstlenmiştir. Bay Becerekli olarak tanınan Gallagher'in öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.

    İddialar İngiliz basını başta olmak üzere birçok ülkede ses getirdi. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuşulanlar iddia olarak kaldı. Yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    PHİL GALLAGHER HAKKINDA BİLGİLER

    Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi. Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.

    Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.

    2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.

    Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.

    2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.

        İşte Phil Gallagher'ın son hali ve yer aldığı projeler:

        2007–2009 Mister Maker

        2007, 2010 Bear Behaving Badly

        2008 Hotel Trubble

        2009–2011 Grandpa in My Pocket

        2009 CBeebies Jack & Jill

        2010 CBeebies Aladdin

        2010–2011 Mister Maker Comes to Town

        2010 JollyWobbles

        2011 CBeebies Stricly Cinderella

        2012 CBeebies Jack And The Beanstalk

        2013–2014 Mister Maker Around the World

        2015–2016 Mister Maker's Arty Party

        2016 Snow White and the Seven Dwarfs

        2018 CBeebies Thumbelina

        2019 CBeebies Hansel and Gretel

        2020 Mister Maker At Home
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