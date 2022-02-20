Mister Maker nasıl öldü? Bay Becerikli neden öldü? Phil Gallagher son hali...

Çocuk programı olan Mister Maker ile ünlenen Phil Gallagher ülkemizde de tanınan bir televizyon sunucusudur. Öldüğü iddiası Türkiye dahil bir çok ülkede gündeme bomba gibi düştü. Bay Becerikli karakteriyle hafızalara kazınan Gallagher hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Phil Gallagher kimdir, öldü mü? neden öldü? Mister Maker nasıl öldü? soruları gündeme geldi. İşte Phil Gallagher son hali ve hakkında araştırılanların cevapları...