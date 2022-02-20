Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı? Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arda İle Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Mehmet Yılmaz Ak oldu. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ak hakkında bir çok soru araştırılıyor. Bir çoğumuz onu Çukur dizisinde tanıdı. Sevilen oyuncu şimdilerde Yargı dizisinin kadrosunda yer alıyor. Dizide Pars Seçkin'i canlandıran Mehmet Yılmaz Ak izleyiciden tam not almayı da başardı. Peki Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Arda ile Omuz Omuza Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim?
MEHET YILMAZ AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Yılmaz Ak oyuncu ve oyun yazarıdır. 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü' nden mezun olmuştur.
Bir çok özel tiyatroda da oynayan 36 yaşındaki oyuncu 2008'de 5. Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülü almıştır.
OYNADIĞI DİZİLER
Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasına Ben de Özledim dizisi ile adım atmıştır.
İşte Mehmet Yılmaz Ak' ın diğer dizi projeleri:
İçerde, Çukur, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun, Ya İstiklal Ya Ölüm, Ramo, Yargı