Yargı'nın Pars Seçkin'i Mehmet Yılmaz Ak bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk olarak katıldı. Kanal D ekranlarında Pazar günleri yayınlanan programa her hafta farklı ünlü isimler katılarak mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Eğlenceli anların yaşandığı programın bu haftaki konuğu ise Mehmet Yılmaz Ak oldu. Programın takipçileri oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Arda ile Omuz Omuza Mehmet Yılmaz Ak sevgilisi kim? sorularının yanıları yoğun olarak araştırılıyor. İşte karizmatik oyuncu hakkında merak edilenlerin yanıtları...