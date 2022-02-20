2014 yılından bu yana komada olan Kenan Işık'ın son durumu merak ediliyor. Yakın arkadaşı Işık'ın son hali hakkında bilgi verdi. 74 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu hakkında geçtiğimiz aylarda iyileştiğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Hatta Kenan Işık'ın ayaklandığı bile öne sürülmüştü. Ancak eşi Beril Işık açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Şimdi de Kenan Işık'ı yakından tanıyan Ozan Zeybek açıklamalarda bulundu. Peki Kenan Işık iyileşti mi, hala uyuyor mu? Kenan Işık ne zaman hastalandı, nasıl komaya girdi?
KENAN IŞIK NE ZAMAN HASTALANDI, NASIL KOMAYA GİRDİ?
Kenan Işık 2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası komaya girdi. spor sonrasında saunaya girdikten sonra fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpan Işık hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen oyuncu ve sunucunun iyileşip iyileşmediği merak ediliyor.
KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ, HALA UYUYOR MU?
8 yıldır komada olan arkadaşı hakkında konuşan Ozan Zeybek, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
"BIRAKTIĞIMIZ GİBİ"
Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."