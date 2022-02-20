Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Mesleği çok şaşırttı!

Magazin dünyasını sarsan Hülya Avşar- Cemal Güzelci aşkında bir çok soru da gündeme geldi. Avşar'ı kendisine aşık eden Cemal Güzelci'nin kim olduğu, özel hayatı ve özellikle de ne iş yaptığı merak ediliyor. Yılın aşk bombasını patlayan çift Yeniköy'de oturdukları mekanda samimi halleriyle dikkat çekti. Peki 12 yıldır kalbi boş olan Avşar kızının gönlünü kaptırdığı Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor?