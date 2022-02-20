Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor? Mesleği çok şaşırttı!

Magazin dünyasını sarsan Hülya Avşar- Cemal Güzelci aşkında bir çok soru da gündeme geldi. Avşar'ı kendisine aşık eden Cemal Güzelci'nin kim olduğu, özel hayatı ve özellikle de ne iş yaptığı merak ediliyor. Yılın aşk bombasını patlayan çift Yeniköy'de oturdukları mekanda samimi halleriyle dikkat çekti. Peki 12 yıldır kalbi boş olan Avşar kızının gönlünü kaptırdığı Cemal Güzelci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci ne iş yapıyor?
HÜLYA AVŞAR CEMAL GÜZELCİ AŞKI
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, iş adamı Cemal Güzelci ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin ilişkileri Yeniköy'de oturdukları mekanda çekilen görüntüler sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde Güzelci'nin Avşar kızını alnından öpmesi çok konuşuldu. İşte o görüntü;
CEMAL GÜZELCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Cemal Güzelci, Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. Güzelci, 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.
Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.
Ünlü iş adamının geçmişte adı aşk iddialarına karıştığı bir çok güzel bulunuyor.
Cemal Güzelci Türkiye güzellerinden Senem Kuyucuoğlu ile aşkı magazin sayfalarını süslemişti.