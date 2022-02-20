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    • Magazin
    • 20.02.2022 23:30
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    • 20.02.2022 23:46
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    20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Atakan elendi mi, neden yok? Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu?

    Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan yarışmada bu akşam ikinci eleme adayı belli oluyor. Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Survivor Atakan, gönüllüler ile birlikte yarışmaya devam ediyordu. Atakan Işıktutan'ın omzundan sakatlanması ardından son oyunlarda da yer almaması dikkat çekti. İzleyenin aklındaki soru ise 'Survivor Atakan diskalifiye mi oldu, neden yok' oldu. Peki, 20 Şubat Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor Atakan elendi mi, neden yok? Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu ve sürgüne kim gitti? 20 Şubat 2022 Survivor kim elendi?

    Atakan Işıktutan, Survivor 2022 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele ediyor. Survivor Atakan, son bölümlerdeki oyunlarda oyun alanında da yer almadı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu. 20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Atakan elendi mi, neden yok? Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler!

    SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba günü belli olacak.

    SURVİVOR ATAKAN NEDEN YOK?

    TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 yarışmasında Atakan Işıktutan, yedeklerden gönüllüler takımına gelmişti. Oyunun başında parkur alanında omzundan sakatlanan Işıktutan bir süredir oyunlarda yer alamıyordu. Ancak gerçekleştirilen son dokunulmazlık yarışlarında oyun alanında da yer almayan Atakan Işıktutan'ın son durumu merak konusu oldu.

    Acun Ilıcalı, Survivor Atakan hakkında 19 Şubat Cumartesi günü açıklamada bulundu. Ilıcalı, ''Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi. "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.

        SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

        Survivor All Star'da 6. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu akşam oynanıyor. Kazanan takım belli olduktan sonra 2. eleme adayı da belli olacak...

        SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı...

        SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİMDİ?

        Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Ada konseyinde Gönüllüler takımından en fazla yazılan isim Yunus Emre olmuştu.
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        Haberler Magazin 20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Atakan elendi mi, neden yok? Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu?
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