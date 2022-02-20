20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Atakan elendi mi, neden yok? Atakan Işıktutan diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR ATAKAN NEDEN YOK?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 yarışmasında Atakan Işıktutan, yedeklerden gönüllüler takımına gelmişti. Oyunun başında parkur alanında omzundan sakatlanan Işıktutan bir süredir oyunlarda yer alamıyordu. Ancak gerçekleştirilen son dokunulmazlık yarışlarında oyun alanında da yer almayan Atakan Işıktutan'ın son durumu merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor Atakan hakkında 19 Şubat Cumartesi günü açıklamada bulundu. Ilıcalı, ''Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi. "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.