İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor! Dizi tarihinde böylesi görülmedi! Başrol oyuncu aynı karakterle yoluna devam edecek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi için harekete geçildi. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından sonra ayakta durmakta güçlük çeken dizi önce Melisa Şenolsun ile anlaştı. Ancak Şenolsun'un enerjisi tutmayınca yol verildi. Son olarak da Aslıhan Gürbüz dahil oldu yine de reytinglerde istenilen verim alınamadı. Aynı sorunu yaşayan Kırmızı Oda dizisi de ne kadar final yapmamak için çırpınsa da sonunda final tarihi verildi. Her iki yapım için dizi tarihinde görülmemiş bir adım atıldı.