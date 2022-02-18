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    • Magazin
    • 18.02.2022 21:44
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    • 18.02.2022 21:44
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    İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor! Dizi tarihinde böylesi görülmedi! Başrol oyuncu aynı karakterle yoluna devam edecek

    Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hikayesiyle çok konuşulan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında verilen karar gündeme bomba gibi düştü. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi finale doğru giderken bir ilk gerçekleştirilerek dizinin yeniden canlanması planlandı. Safiye, Han ve Gülben'in hızla şekillenen hikayeleri izleyiciyi diziden uzaklaştırmıştı. Ancak yeni hamle büyük ses getirecek. Türkiye dizi tarihinde daha önce görülmemiş bir adım atılacak. İşte detaylar...

    İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi için harekete geçildi. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasından sonra ayakta durmakta güçlük çeken dizi önce Melisa Şenolsun ile anlaştı. Ancak Şenolsun'un enerjisi tutmayınca yol verildi. Son olarak da Aslıhan Gürbüz dahil oldu yine de reytinglerde istenilen verim alınamadı. Aynı sorunu yaşayan Kırmızı Oda dizisi de ne kadar final yapmamak için çırpınsa da sonunda final tarihi verildi. Her iki yapım için dizi tarihinde görülmemiş bir adım atıldı.

    BÖYLESİ İLK KEZ OLACAK!

    Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmaması ve canlanması için yeni yollar arayan yapım ekibi şaşırtan bir karar alarak Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusunu kadrosuna kattı. Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya aynı karakter ile Masumlar Apartmanı'nda yer alacak.

    KONUK OYUNCU OLARAK BAŞLAMIŞTI

    Masumlar Apartmanı dizisine TV8'in tek dizisi olan Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya konuk oyuncu olarak katılmıştı.

    Hem Kırmızı Oda hem de Masumlar Apartmanı finale doğru yaklaşmışken beklenen ilk final açıklaması geldi. TV8, Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin fişini çekti.

    KIRMIZI ODA EKRANLARA VEDA EDİYOR

    Kırmızı Oda'nın ekranlardaki 2 yıllık yolculuğu 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak ancak Binnur Kaya Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı'nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.

    Türk dizi tarihinde bir ilk yaşanmasını sağlayan bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

    Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

    Dizinin yapım şirketi OGM Pictures ve TRT 1'den final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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    Haberler Magazin İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor! Dizi tarihinde böylesi görülmedi! Başrol oyuncu aynı karakterle yoluna devam edecek
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