Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı? Evlenmeleri bekleniyordu kötü haber geldi! O hareket...

İlk kez Güneşin Kızları dizisiyle ekranlarda yer alan Hande Erçel daha sonra peş peşe dizi teklifleri aldı. Oyunculuğu her kesimden tam not almasa da güzelliği tescillendi. İngiliz dergisi Glamour Erçel'i 2021 yılının en güzel kadını seçti. Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan oyuncu bir süredir aynı dizide rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde çatırdama olduğu konuşulan çiftten ilk haretlenme oldu. Erçel, Bürsin ile olan fotoğraflarını bir çırpıda sildi. Peki neden? Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı?
HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının bittiği iddia edildi. Erçel'in İnstagram hesabından sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını silmesi sosya l medyayı salladı. Oyuncunun bu hareketi ünlü çiftin ayrıldığı yönünde iddialara sebep oldu.
ÖNCE YORUMLARI SONRA FOTOĞRAFLARI...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin günün en çok konuşulan çifti oldu. Önce sevgilisinin yorumlarını silen oyuncu Erçel daha sonra ise çoğu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.
Erçel'in kalan fotoğraflarının altına "Lütfen bu aşkı bitirme" yorumları yağıyor. Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.
"BAYILIYORUM BENİ HEP DIŞLAMANIZA!"
Öte yandan Hande Erçel, 18 Ocak'ta 30. yaşına basan ablası Gamze Erçel'in doğum gününü, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Aylin Mavi ile birlikte Sapanca'da kutlamıştı. Yıldırım, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, Erçel'in kalbine Kerem Bürsin'i etiketlemişti. Bürsin de paylaşıma "Bayılıyorum size ve beni hep dışlamanıza!" şeklinde esprili bir not düşmüştü.
"AYRILIK KESİNLİKLE YOK!' DEMİŞTİ"
Erçel, daha önce sevgilisi ile ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili konuşmuştu. Oyuncu, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanlamıştı.