İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün heyecanla takip ediliyor ve haftanın birincisi ile elenen ismin ne olduğuna dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...