Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti (final yaptı)? ÇGH 2 yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Çok Güzel Hareketler 2, 31 Ocak'ta final yaparak sevenlerini üzmüştü. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken, Zeynep Koçak ve daha bir çok oyuncunun yer aldığı ÇGHB 1 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış ve yüzbinlerce seveni olmuştu. Programın 2. kuşağı olan ÇGH 2 de 2019 yılında yeni oyuncuları ve yeni skeçleri ile izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Ancak program hakkında geçtiğimiz Ocak ayında final kararı alınmıştı. Yapılan yeni duyuruya göre sevilen program artık başka bir kanalda yayınlanacak. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti (final yaptı)? ÇGH2 hangi kanalda yayınlanacak?
YILMAZ ERDOĞAN'DAN ESER YENENLERE
Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 Eylül ayında Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Erdoğan'ın koltuğunu Yenenler'e bırakmasının neden olarak da film çalışmalarından kaynaklı yoğunluk olduğu ifade edilmişti.
31 Ocak tarihinde final programın dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu. Ancak yeni bir kanal ile anlaştıkları ortaya çıktı. Kanal D ile sözleşmesi bittiği için final yapmak zorunda kalındığı öğrenildi. İşte programın yeni adresi...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Çok Güzel Hareketler 2 ile ilgili müjdeli haber geldi. ÇGH 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğu ortaya çıktı.
Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili de duyuru yapıldı. Buna göre anlaşmalar imzalandı.
Mart ayından itibaren yeni skeçlerle yayınlanmaya devam edecek.