Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti (final yaptı)? ÇGH 2 yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Çok Güzel Hareketler 2, 31 Ocak'ta final yaparak sevenlerini üzmüştü. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken, Zeynep Koçak ve daha bir çok oyuncunun yer aldığı ÇGHB 1 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış ve yüzbinlerce seveni olmuştu. Programın 2. kuşağı olan ÇGH 2 de 2019 yılında yeni oyuncuları ve yeni skeçleri ile izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Ancak program hakkında geçtiğimiz Ocak ayında final kararı alınmıştı. Yapılan yeni duyuruya göre sevilen program artık başka bir kanalda yayınlanacak. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden bitti (final yaptı)? ÇGH2 hangi kanalda yayınlanacak?