Bombaların patladığı Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları sel oldu! Konak tehdit ve tokat sesleri ile inledi! Mehmet Kara'nın acısını yaşayan Züleyha...

Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları dinmiyor. Her hafta Perşembe akşamı ATV ekranlarında yeni bölümü yayınlanan dizi beğenilerek izlenmeye devam ediyor. 124. bölümü nefes kesen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu yani Mehmet Kara karakterinin akıbeti merak ediliyor. 124. bölümde tuzak kuruldu. Mehmet Kara'nın aracına konulan bomba patladı ortalık savaş alanına döndü. Peki yeni bölümde neler olacak? 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Züleyha'nın tokatı ortalığı inletti.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA AYRILIK ÇANLARI
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) tuzak kurbanı oluyor. Aracına konulan bombanın patlaması sonucu ortalık biranda alev topuna dönüyor. Peki İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Mehmet Kara öldü mü?
Mehmet'in arabasına hamle yapması ile patladığı görülen arabanın içinde Mehmet Kara'nın olup olmadığı, dizideki varlı bölümün yayımlanması ile netleşecek.
KONAK'TA TOKAT SESLERİ ORTALIĞI İNLETTİ
Züleyha ile Betül arasında çıkar tartışma hararetlenince Betül öfkeden deliye dönüyor. Züleyha'nın üzerine yürüyen Betül, ''Öldürürüm seni Züleyha, yemin ederim öldürürüm" diyor.
Tehtid karşısında susmayan Züleyha ise yaptığı hareket ile konağı inletiyor.
Betül'ün sözlerine tokatla karşılık veren Züleyha herkesi şaşırtıyor.
İşte yeni bölüm fragmanı;