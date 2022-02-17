Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Tam 19 yıl sonra HD kalitesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar sonra bile hala popülerliğini koruyor. Efsaneleşen dizinin ilk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde yayınmıştı. 4 sezon ve 97 bölümden oluşan dizinin senaristliğini Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Mehmet Turgut kaleme almıştı. Yönetmen koltuğunda ise usta yapımcı Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar oturmuştu. Başrollerinde Necati Şaşmazi, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi 19 yılın ardından yeniden yayınlanmaya başladı. Bu kez görüntü kalitesinin iyileştirilerek Youtube üzerinden izleyiciye sunulan dizi izleyiciden tam not aldı.
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi tekrar bölümleriyle bile büyük çıkış yakaladı.
2003 yapımı dizi 4 sezon sürmüştü. 15 Ocak 2003 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizinin finali ise 29 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Hayranlarına geçtiğimiz günlerde güzel bir haber gelmiş ve efsane dizi Youtube'de yeniden yayınlanmaya başlamıştı.
BU KEZ HD KALİTESİYLE!
Dizinin tekrar bölümleri HD kalitesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmeyi yoğun ilgiyle karşıladı. Kurtlar Vadisi izlemeye yeniden başladıklarını söyleyen hayranlar, HD olarak yayınlanan bölümleri "efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumlarıyla karşıladı.
Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 2 gün içinde 250 bin izlenmeyi geçti. Hayranlarının yoğun ilgiyle karşıladığı birinci bölüm, 4.000'e yakın yorum aldı.