Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 17 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kapan yarışmacı kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun soluklu severek izlenen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecanlı anlar yaşandı ve günün puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.
17 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Bugünün birincisi henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Yeşim:
Miyase:
Hasret:
Deniz: