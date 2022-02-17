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    • Magazin
    • 17.02.2022 14:01
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    • 17.02.2022 14:10
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    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kapan yarışmacı…

    İzleyicileri gündemde sıklıkla Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta’da hem eğlenceli hem rekabet dolu hem de heyecanlı anlar yaşanıyor. Haftanın finalinden bir gün önce bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kapan ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki 17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 17 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kapan yarışmacı kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun soluklu severek izlenen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecanlı anlar yaşandı ve günün puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

    8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

    17 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Bugünün birincisi henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    Yeşim:

    Miyase:

    Hasret:

    Deniz:

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

        Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? 17 Şubat Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kapan yarışmacı…
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