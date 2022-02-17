Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Merakla beklenen yeni bölüm 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak. ATV'nin sevilen dizisi her hafta reytingleri alt üst ediyor. Bu haftada yoğun ilgi beklenen diziden İbrahim Çelikkol'un ayrılacağı iddia edildi. 124. bölüm fragmanı izleyenler hemen internet arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte konuya ilişkin bilgiler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MEHMET KARA ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 124. bölümü heyecanla bekleniyor.
Bu akşam saat 20:00'da ATV'de izleyicinin beğenisine sunulacak yeni bölümle ilgili ATV'den açıklama geldi.
124. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Fragmanda Mehmet Kara'nın bindiği otomobil yanıyor.
Bomba koyulan aracın patlaması sonucu alet topuna dönen arabada Mehmet Kara'nın olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.
İBRAHİM ÇELİKKOL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Sevilen dizide Mehmet Kara'yı İbrahim Çelikkol canlandırıyor.
Ünlü oyuncunun diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Öte yandan ATV'den yapılan açıklamada yeni bölümde neler olacağına dair ip uçları geldi. İşte yeni bölüm özeti...