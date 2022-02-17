Acun Ilıcalı 'son yedek' demişti yenileri geliyor! Survivor'da 2 diskalifiye var! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a...

Acun Ilıcalı daha önce 'son yedekler' demişti ama Survivor'a yenileri geliyor! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan giderek artıyor. Henüz yarışmanın başlamasının üzerinden 1 geçti ama daha şimdiden ortalık birbirine girdi. Daha önce 2 kere yedeklerin yarıştığı, Acun Ilıcalı'nın hep 'son yedekler' dediği yarışmaya, 3 yeni yedeğin daha geleceği iddia edildi. Büyük bir merak ve heyecan uyandıran iddia sonrası bu isimlerin ki olacağı merak ediliyor. İşte Survivor'ın son yedekleri olacağı iddia edilen isimler...