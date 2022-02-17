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    • Magazin
    • 17.02.2022 10:39
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    • 17.02.2022 10:39
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    Acun Ilıcalı 'son yedek' demişti yenileri geliyor! Survivor'da 2 diskalifiye var! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a...

    15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star hakkında önceki gün öyle bir iddia ortaya atıldı ki ortalık birbirine girdi. Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Ezgi Hocaoğlu'nun elendiği konsey öncesinde flaş bir iddia geldi sosyal medyada ve kısa sürede yayıldı. Acun Ilıcalı daha önce 2 defa son yedekler dese de 3 yeni yedeğin geleceği ve bu isimlerin 2021 Survivor'dan olacağı iddia edildi. İzleyicide heyecan yaratan bu iddia sonrası tabi ki en çok merak edilen konu yedeklerin kim olduğu. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...

    Survivor’ın son yedekleri kimler?

    Acun Ilıcalı daha önce 'son yedekler' demişti ama Survivor'a yenileri geliyor! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan giderek artıyor. Henüz yarışmanın başlamasının üzerinden 1 geçti ama daha şimdiden ortalık birbirine girdi. Daha önce 2 kere yedeklerin yarıştığı, Acun Ilıcalı'nın hep 'son yedekler' dediği yarışmaya, 3 yeni yedeğin daha geleceği iddia edildi. Büyük bir merak ve heyecan uyandıran iddia sonrası bu isimlerin ki olacağı merak ediliyor. İşte Survivor'ın son yedekleri olacağı iddia edilen isimler...

    Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 4 eleme adayının bulunduğu konseyde, gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlüler takımında ise Aşkım potaya gitti.

    Elenen isim ise gönüllüler takımından Ezgi oldu.

        Ancak yapılan konsey öncesinde, Youtube yaptığı Survivor açıklamalarıyla tanınan Ata Benli şaşırtan bir iddiada bulundu. Ata Benli'nin iddiasına göre, Survivor 2021 kadrosundan 3 yeni isim yedek olarak geliyor.

        Acun Ilıcalı daha önce son yedekler dese de kadroda oluşan diskalifiyeler nedeniyle ister istemez yeni yedekler gelmek durumunda kalındı. İddialara göre şu an Survivor 2022'de yarışan 2 isim diskalifiye olacak ve yerien Survivor 2021'den 3 yeni isim gelecek. İşte haberin detayları...

        2 DİSKALİFİYE VAR

        Ata Benli'nin iddiasına göre Survivor'dan diskalifiye olacak ilk isim Sude Burcu... Mert Öcal ile adı ihanet skandalına karışan Sude Burcu, geçtiğimiz günlerde parkurda kalçasından sakatlanmıştı. Sude Burcu'nun durumunun ciddi olduğu ve kalça sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda edeceği gelen ilk iddia.

            2.diskalifiye olacak isim ise Mert Öcal... Sude Burcu'nun diskalifiyesi sonrası Mert Öcal kendi isteğiyle yarışmadan ayrılacak. Ancak Ata Benli'nin iddiası sadece bununla sınırlı değil...

            İddiaya göre 2 diskalifiyenin ardından, Survivor 2021 ekibinden 3 yeni yedek, Survivor 2022 All-Star kadrosuna dahil olacak. İşte katılacağı iddia edilen o isimler.;

            O isimlerden ilki Melis Sezer... Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Melis Sezer, 2022 kadrosuna dahil olacak.

                Bunun adı canilik!
                Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'son yedek' demişti yenileri geliyor! Survivor'da 2 diskalifiye var! Duyan heyecandan buz kesildi! 2022 All-Star'a...
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