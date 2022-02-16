Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.02.2022 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 20:08
    ABONE OL

    Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü?

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ayrılık çanları çalıyor. 49. bölüm merakla beklenirken yayınlanan fragman izeyicileri şoke etti. Fragmanda Güçlü ailesinin başına gelmeyen kalmıyor. Derin'in Volkan'a bitmek bilmeyen aşkı sayesinde Volkan şirketin başına geçiyor. Haluk Güçlü'nün kalp krizi geçirmesi tüm gücün Volkan'da olmasını sağlıyor. Peki Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Kanal D'nin uyarlama dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına geçecek. 49. bölümde yer yerinden oynuyor. Aras Haluk Güçlü'nün işyerini basıp hesap soruyor. İkili arasında çıkan tartışmada Haluk Güçlü kalp krizi geçiriyor. Aniden yere yığılan Güçlü daha sonra lavaboya gidiyor, ancak bir türlü kendisine gelemip yeniden yere düşüyor. Fragmanı izleyenler hemen Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte konuya ilişkin Kanal D'den yapılan açıklama...

    SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ ÖLDÜ MÜ?

    Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Şubat Çarşamba saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

    49. bölümde Haluk Güçlü ile Aras Ateşoğlu birbirine giriyor. Haluk Güçlü'nün korktuğu başına geliyor.

    Aras tüm öfkesiyle Haluk Güçlü'nün üzerine yürüyor. Beklenen son geldi. Burak Sergen'in canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri ölüyor.

    49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!

    Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar.

    Asya'nın ise bir planı vardır.

    Fragmanda Gönül Volkan'a, 'Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk'un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.' diyor.

        BURAK SERGEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

        Sevilen dizinin 1. bölümünden itibaren kadroda yer alan Burak Sergen son kez 49. bölümde yer alacak.

        Yeni bölümlerde artık olmayacak. Sergen'in hayat verdiği Haluk Güçlü karakteri senaryo gereği kalp krizi geçirerek ölüyor.

        BURAK SERGEN KİMDİR?

        Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

        Ayrıca, televizyon ve Sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        NATO’dan Rusya mesajı!
        Haberler Magazin Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü?
            SON DAKİKA