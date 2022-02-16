Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü?

Kanal D'nin uyarlama dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına geçecek. 49. bölümde yer yerinden oynuyor. Aras Haluk Güçlü'nün işyerini basıp hesap soruyor. İkili arasında çıkan tartışmada Haluk Güçlü kalp krizi geçiriyor. Aniden yere yığılan Güçlü daha sonra lavaboya gidiyor, ancak bir türlü kendisine gelemip yeniden yere düşüyor. Fragmanı izleyenler hemen Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte konuya ilişkin Kanal D'den yapılan açıklama...
SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ ÖLDÜ MÜ?
Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Şubat Çarşamba saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.
49. bölümde Haluk Güçlü ile Aras Ateşoğlu birbirine giriyor. Haluk Güçlü'nün korktuğu başına geliyor.
Aras tüm öfkesiyle Haluk Güçlü'nün üzerine yürüyor. Beklenen son geldi. Burak Sergen'in canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri ölüyor.
49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!
Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar.
Asya'nın ise bir planı vardır.
Fragmanda Gönül Volkan'a, 'Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk'un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.' diyor.