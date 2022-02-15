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    • Magazin
    • 15.02.2022 11:36
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    • 15.02.2022 11:36
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    Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne? Bilinci kapandı...

    Tuba Ünsal hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Tuba Ünsal, Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal'ın bilinci kapandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Tuba Ünsal’ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal’ın hastalığı ne?

    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı oyununun provalarında baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki ünlü ismin bilinci kapandı. Peki, Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne?

    Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü.

    Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.

    Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.

        Evinde dinlenmeye geçen Ünsal'ın, çarşamba günü prömiyeri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor.

        Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum.

        Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.
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