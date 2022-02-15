Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne? Bilinci kapandı...

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı oyununun provalarında baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki ünlü ismin bilinci kapandı. Peki, Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne?
Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü.
Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.
Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.