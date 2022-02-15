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    • Magazin
    • 15.02.2022 15:05
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    • 15.02.2022 15:05
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    Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra da 'siz şimdi görürsünüz' deyip kolları sıvadı! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor

    Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu ama asıl kazanan Ayşe Yüksel oldu desek yanlış olmaz. Genç yarışmacı, Survivor 2021'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken diğer bir yanda da seslendirdiği şarkılarla çok konuşuluyordu. Nitekim Survivor sonrasında kariyerine henüz müzik alanında devam edemese de sosyal medyadan yüklü paralar kazanıyor. Twitter ve Instagram'da oldukça aktif olan Ayşe Yüksel hakkında bugün sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Survivor 2022'deki yarışmacıla hakkında yorum yapan Ayşe Yüksel hakkındaki bu iddia doğruysa yangın yerine döner.

    Survivor Ayşe önce Survivor’ı rezil etti sonra kolları sıvadı!

    Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra kolları sıvadı! Bomba için tik tak geri sayım! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Sosyal medyada Ayşe Yüksel hakkında ortaya atılan dikkat çekici bir iddia ise bir anda Survivor gündemini değiştirdi. İşte detaylar...

    Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

    Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

        Yarışma sonrası yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Yüksel, bir yandan da her şeyini borçlu olduğu Survivor'ın, 2022 sezonunu da kaçırmıyor.

        Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarda birçok yarışmacının özel hayatından yarışma içerisinde bahsedilmesi sonrasında izleyicinin bir kısmından bazı isimlere gelen tepkilere Ayşe Yüksel de katılmıştı.

        Ayşe Yüksel attığı tweette "Şaşkınlık içindeyim, Survivor'da performans gösterilmesi gereken yer parkurdur, amacının çok fazla dışına çıkıldığını görüyorum ve üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

            Survivor yarışmacılarının bambaşka konularla gündeme gelmesini eleştiren Ayşe Yüksel hakkıdna bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.

            Yarışmaya her hafta yeni yedek isimlerin dahil olmasının ardından sosyal medyada bugün çıkan haberlere göre Survivor'ın 2021 sezonunu 3. olarak tamamlayan Ayşe Yüksel'in de kadroya önümüzdeki günlerde yedeklerden dahil olacağı iddia edildi.

            Ayşe'nin henüz Dominik'e gitmediği bilinirken iddianın doğru olup olmadığı ise merak konusu. Ancak katılacağı iddiaları bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.
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            Haberler Magazin Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra da 'siz şimdi görürsünüz' deyip kolları sıvadı! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor
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