Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra da 'siz şimdi görürsünüz' deyip kolları sıvadı! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor

Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra kolları sıvadı! Bomba için tik tak geri sayım! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Sosyal medyada Ayşe Yüksel hakkında ortaya atılan dikkat çekici bir iddia ise bir anda Survivor gündemini değiştirdi. İşte detaylar...