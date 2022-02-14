Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı! Oğlum dizisinde rolü bile hazır! Hikayesi herkesi kahredecek

Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisinde oyunculuğunu konuşturan Nazan Kesal'ın yeni dizisi belli oldu. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Show TV'nin Oğlum dizisine dahil oldu. Kesal'ın Ay Yapım imzalı dizide oynayacağı rol de belli!
Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
Usta isimlerin bir araya geldiği dizinin başrolünde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Nihal Yalçın, Songül Öden, Timur Acar, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka yer alıyor.
İzleyicilerin ağlamaktan içinin çekildiği dizi 16 Şubat Çarşamba günü 2. bölümüyle Show TV'de yayınlanacak.
NAZAN KESAL OĞLUM DİZİSİNDE!
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Sevda karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Nazan Kesal, Oğlum dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Nazan Kesal, Küçük bir çocuğun ölümüyle hayatları değişen iki ailenin umut dolu hikayesini seyirciyle buluşturan dizide Perma Canan karakterine hayat verecek.
Songül Öden'in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesini canlandıracak olan Kesal dizide kilit bir role sahip olacak.