Gönül Dağı'nda arka arkaya vedalar! 3 başarılı oyuncu birden ayrılıyor! Hikayeleri buraya kadarmış! Hayranları yasa girecek

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya'nın başrolü paylaştığı TRT'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda arka arkaya vedalar yaşanacak. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, Senaristliğini Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök'ün üstlendiği dizide yaprak dökümü yeniden başladı. Dizinin takipçileri o oyuncuların ayrıldığını duyunca çok üzülecek.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM
Gönül Dağı Cumartesi günü yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Ramazan ve Asuman aşkı artık dillere destan oldu. Fakat Asuman'ın babası Münir Başkan beyin kanaması geçirip yataklara düşünce aşkın da sonu geldi.
Asuman aşka noktayı koyarken Ramazan da Asya'ya doğru yönelmeye başladı.
Asuman bunun üzerine Ciritçi Abdullah'a derdini açtı.
Asuman, "Ben bir çıkmaza girdim Abdullah Dede. Babam benimle iletişim kurdu. Ramazan ile evlenmemize izin verdi. Yapamam Abdullah Dede. Eğer Ramazan ile konuşursam, onu bir ateşin içine atmış olacağım. Asya'nın hayatını alt üst etmiş olacağız." dedi.
Peki, Asuman ne yapacak? Ramazan kimi isteyecek? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde izleyerek öğreneceğiz.
3 OYUNCU BİRDEN GİDİYOR!
Yepyeni isimlerin ekibe girmesiyle beraber senaryosuna dinamiklik getiren Gönül Dağı dizisinde üç oyuncunun birden gideceği gelişmesi seyircisini hüsrana uğrattı. 2.sezonda kadroya transferi gerçekleştirilen ve Mezarcı İlyas karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun vedası hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ayrılıkların ardı arkasının kesilmediği Gönül Dağı yapımında senaryo gereği böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçiren ve evladının ise böbreğini vermesi sayesinde başarılı bir operasyon geçiren Arif karakteri de veda etti. TRT1'in reyting rekortmeni projesine sonradan katılmasına rağmen üstlenmiş olduğu Arif karakteriyle adından söz ettiren Cem Kurtoğlu'nun Gönül Dağı'ndan ayrılması takipçilerini hüzünlendi.