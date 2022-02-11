Mehmet Gazioğlu’nun ölümünde şok suçlama: Kocamı sevgilisi Cansu Ateş öldürmüş olabilir

'GEÇMİŞTE DARP OLAYLARI VAR'

Sabah'ta yer alan habere göre, Müge Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.