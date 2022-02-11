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    • Magazin
    • 11.02.2022 06:59
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    • 11.02.2022 07:17
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    Mehmet Gazioğlu’nun ölümünde şok suçlama: Kocamı sevgilisi Cansu Ateş öldürmüş olabilir

    30 Aralık 2020 gecesi Göktürk’teki evinde ölen genç iş insanı Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu, manken Cansu Ateş’i savcılığa şikayet etti. Gazioğlu, "Cansu, eşimin sevgilisiydi. O gece yanındaydı. Kocamın ölümünde parmağı olabilir" dedi.

    Ünlü isme şok suçlama: Eşimi öldürmüş olabilir!

    Filmleri aratmayan olay 30 Aralık 2020'de yaşandı. Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mehmet Gazioğlu, eşi Müge'yle boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre o dönem manken Cansu Ateş ile bir ilişkiye başladı.

    Olay gecesi de Gazioğlu'nun yanında Cansu Ateş vardı. İddiaya göre ikili arasında Gazioğlu'nun uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili tartışma çıktı. Bu sırada ikili bir miktar alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mehmet Gazioğlu ve Cansu Ateş uyumaya başladı. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında uyanan manken, Gazioğlu'nun ağzından köpükler geldiğini görünce ambulans çağırdı. Ancak iş adamı kurtarılamadı.


    Ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, genç iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.

        'GEÇMİŞTE DARP OLAYLARI VAR'
        Sabah'ta yer alan habere göre, Müge Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.



        'ESKİ ERKEK ARKADAŞIM ÖLDÜ' DEMİŞTİ
        Best Model yarışmasına da katılan manken Cansu Ateş, geçen yıl otogarda uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Ateş, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını söylemişti.

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