Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği kapan isim…

Nursel Ergin'in sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşandı. 5 gün boyunca emek veren yarışmacılardan en yüksek puanı alan altın bilezikleri kaparken en düşük puanı alan ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta'da günün birincisi olup çeyrek altını alan isim hangisi oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar…