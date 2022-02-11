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    • Magazin
    • 11.02.2022 17:10
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    • 11.02.2022 17:10
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    Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği kapan isim…

    Hafta içi her gün gündüz kuşağında heyecanla takip edilen Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? Kanal D’nin eğlenceli yarışmasında yine heyecan ve rekabet dolu anlar yaşandı, haftanın finalinde en yüksek puanın sahibi birinci olup 5 altın bileziği koluna taktı. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altını, haftanın en düşük puanını alan ise elenmek durumunda kaldı. Peki 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte Gelinim Mutfakta’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

    Nursel Ergin'in sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşandı. 5 gün boyunca emek veren yarışmacılardan en yüksek puanı alan altın bilezikleri kaparken en düşük puanı alan ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta'da günün birincisi olup çeyrek altını alan isim hangisi oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar…

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Elenen yarışmacı Hülya oldu. Bu haftanın birincisi ve gün birincisi ise Miyase oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?

    Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel, İstanbul'da yaşıyor. 4 yıl önce dünya evine giren yarışmacı, otomotiv sektöründe çalışıyor aynı zamanda elinin lezzetine güvendiğini belirtiyor. Miyase Türkel'in ailesinin de otomotiv ve gemi firması bulunuyor.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

    Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği kapan isim…
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