Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 11 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği kapan isim…

Nursel Ergin'in sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yine bir haftanın finali yaşandı. 5 gün boyunca emek veren yarışmacılardan en yüksek puanı alan altın bilezikleri kaparken en düşük puanı alan ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Gelinim Mutfakta'da günün birincisi olup çeyrek altını alan isim hangisi oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Elenen yarışmacı Hülya oldu. Bu haftanın birincisi ve gün birincisi ise Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE TÜRKEL KİMDİR?
Aslen Amasyalı olan Miyase Türkel, İstanbul'da yaşıyor. 4 yıl önce dünya evine giren yarışmacı, otomotiv sektöründe çalışıyor aynı zamanda elinin lezzetine güvendiğini belirtiyor. Miyase Türkel'in ailesinin de otomotiv ve gemi firması bulunuyor.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?
Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.