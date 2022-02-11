11 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi hangi yarışmacı kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Gündüz kuşağının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Birbirinden iddialı ve yetenekli beş yarışmacı mutfaktaki el lezzetlerini yansıtarak yüksek puanları almaya çalıştı. Peki 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu haftanın 15 bin TL'yi kazanan yarışmacısı Bilgehan oldu.
Bilgehan: 40 puan ile birinci oldu.
Naim: 32 puan ile ikinci oldu.
Simge: 24 puan ile üçüncü oldu.
Nuray: 21 puan ile dördüncü oldu.
Suzan: 20 puan ile sonuncu oldu.
YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu var.
2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır.