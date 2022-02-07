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    • Magazin
    • 07.02.2022 09:59
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    • 07.02.2022 09:59
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    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'ı kökünden değiştirdi! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star, her yeni bölümde heyecan kat sayısını biraz daha arttırak yoluna devam ediyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuklarını üstlendiği yarışmada daha önce de Survivor parkularında ter döken yarışmacılar yer alıyor. Her hafta bir kişinin adaya veda ederek ilerlediği formatta değişikliğe gidileceği iddia edildi. Nedeni ise takımlarda oluşabilecek adaletsizlikler. İşte Survivor'a getirilen o kural.

    Survivor All Star’da yeni kural!

    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'ı kökünden değiştirdi! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor... Yarışmacıların hem hayatta kalma mücadelesi verdiği hem de şampiyonluk yolunda ilerlediği, en zor yarışma sloganıyla bilinen Survivor, 2022 yılında All-Star formatıyla yoluna devam ediyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların yer aldığı All-Star sezonunda, tecrübeli yarışmacıların kimseye eyvallahı yok. Bu bağlamda bir takım kural değişikliklerine gidileceği iddia edildi. İşte detaylar...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da dengelerin giderek değişmesi üzerine kural operasyonuna gidildi. Peki Survivor'da hangi kural değişiklikleri olacak?

    Her hafta bir yarışmacının adaya veda etmesi üzerine kurulan sistemde yaşananabilecek adaletsizlikler düşünülerek bir sistem oluşturulduğu iddia edildi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bunu adil bulmadı. Peki neden?

        SURVİVOR ALL STAR'DA YENİ KURAL

        Geçtiğimiz sezonlarda da uygulanan ve takımlardaki kadın-erkek sayısı dengesini hedefleyen kural önümüzdeki hafta itibariyle Survivor All Star'da da uygulanmaya başlıyor.

        Böylece önümüzdeki hafta itibariyle yarışmadaki kadın ve erkek sayısını dengelemek amacıyla bir takımdaki erkek sayısının kadın sayısından en fazla 3 kişi daha fazla olması sağlanacak.

        Sayılar arasındaki fark 3'ü geçtiğinde ise bir sonraki konseylerde kadın yarışmacılar dokunulmaz olacak.

            Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu kuralı adil bulmadı. Konu hakkında sosyal medyada 'Haksızlık', 'Hiç adil değil bence', 'Böyle bir kural koymak yerine yarışmaya yarışmacı alırken en başından eşit alsınlar.', 'Bu uyğulama yine Evrim'e yarıyacak 2020 de olduğu gibi 8'e elendiği gibi.' yorumları yapıldı.

            SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

            Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımı bir kez daha konseyde oylama yaptı.

            Konseyde ismi en çok yazılan yarışmacı Bora oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Bora Edin, Survivor'da ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim oldu.

                Aycan Yanaç'ın yarışmaya kendi isteğiyle veda ettiği hafta elem yapılmaması nedeniyle eleme yapılmamıştı. Bu yüzden şu an aday sayısı 6. O isimler ise şunlar; Birsen Bekgöz, Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Evrim Keklik, Furkan Kızılay ve Bora Edin.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'ı kökünden değiştirdi! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor
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