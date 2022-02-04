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    • Magazin
    • 04.02.2022 16:17
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    • 04.02.2022 16:17
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    Ebru Polat Gülşen'e ağzına geleni söyledi kendisi kamerayı görünce coştu! Daracık tulumuyla yılan dansı 'tulumun içinde...'

    Son dönem yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülşen'in sahnedeki dansını diline dolayan Ebru Polat, Gülşen'e önce sallamış sonra da hızını alamayıp ağza alınmayacak ifadeleri kullanıp uluorta hakaret etmişti. Tüm bu eleştirilerinin ardından Ebru Polat bugün öyle bir video paylaştı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Daracık tulumu geçirip, yılan dansı yapıp paylaşan Ebru Polat, tulumun içi hakkında da uyarı yapmadan edemedi. İşte Ebru Polat'ın olay yaratan o paylaşımı.

    Ebru Polat Gülşen’e ağzına geleni söyledi kendisi kamerayı görünce coştu!

    Ebru Polat Gülşen'e ağzına geleni söyledi kendisi kamerayı görünce coştu! Daracık tulumuyla yılan dansı 'tulumun içinde...' Son günlerde şarkıcılık kariyerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor Ebru Polat. Aslında bir hukukçu olan Ebru Polat bu kez akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne dansı için ağzına geleni söyleyen Ebru Polat bu kez aynı şeyi kendi yaptı. Giydiği tulumuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Polat, bir uyarı yapmayı da ihmal etmedi.

    Ebru Polat geçtiğimiz hafta Gülşen'in dansını eleştirmiş ve ünlü şarkıcının cinsel organının göründüğünü söyleyip sert ifadeler kullanmıştı.

    Polat hızını alamayıp "Kameraya domalmışsın ya" ifadelerini kullanmıştı.

        Bu açıklamaların üzerinden çok geçmeden Ebru Polat akıllara zarar bir paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.

        Açıklamalarıyla herkesi şoke eden Polat sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

        Bir seans beklerken canı sıkılan Ebru Polat, daracık tulumu ve göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçti.

            Ebru Polat'ın 'yılan dansı' görenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.

            İlk paylaşımına 'seans beklerken yapmayalım mı bir yılan dansı?' notunu düştü.

            Coştukça coşan Ebru Polat bir sonraki paylaşımında da takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi. Ebru Polat 'yılan dansından bu aşamaya nasıl geçtik! Tulumun içinde kendi astarı var aman diyeyim tenim değil o ha sakın' dedi.

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            Haberler Magazin Ebru Polat Gülşen'e ağzına geleni söyledi kendisi kamerayı görünce coştu! Daracık tulumuyla yılan dansı 'tulumun içinde...'
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