Ebru Polat Gülşen'e ağzına geleni söyledi kendisi kamerayı görünce coştu! Daracık tulumuyla yılan dansı 'tulumun içinde...' Son günlerde şarkıcılık kariyerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor Ebru Polat. Aslında bir hukukçu olan Ebru Polat bu kez akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in sahne dansı için ağzına geleni söyleyen Ebru Polat bu kez aynı şeyi kendi yaptı. Giydiği tulumuyla Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Polat, bir uyarı yapmayı da ihmal etmedi.