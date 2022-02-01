Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! 'Kucağım daha zevkli' sözlerinden sonra meğer... Survivor 2022 All-Star izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri de Yunus Emre Özden. Genç yarışmacı yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Sosyal medyanın 'troll Yunus Emre' dediği Yunus Emre Özden'in şiddet geçmişi hayli kabarık.