Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! 'Kucağım daha zevkli' sözlerinden sonra meğer... Survivor 2022 All-Star izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri de Yunus Emre Özden. Genç yarışmacı yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Sosyal medyanın 'troll Yunus Emre' dediği Yunus Emre Özden'in şiddet geçmişi hayli kabarık.
'Survivor'ın hırçın çocuğu' lakabıyla geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özden, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silmişti. Peki neydi o paylaşımlar?
''KUCAĞIM DAHA ZEVKLİ''
Özden'in tepki çeken tweetleri şu şekildeydi: ''Zıplamayı boy uzatır sanıp arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli. Huyumu bilmeden suyumda yüzmesinler, boğulurlar.''