Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.02.2022 16:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 16:32
    ABONE OL

    Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! 'Kucağım daha zevkli' sözlerinden sonra meğer...

    Survivor 2022 All-Star rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. Tv8'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı Survivor 2022'ye başlar başlamaz kavgalar damgasını vurdu. Survivor 2020'nin asi çocuğu Yunus Emre de bunlarından pek azına karıştı, şimdilik. 2020'de 'ben ameliyat oldum' cümlesiyle hafızalara kazınan Yunus Emre'nin geçmişi hayli kabarık Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Yunus Emre Özden sizi çok şaşırtacak.

    Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı

    Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! 'Kucağım daha zevkli' sözlerinden sonra meğer... Survivor 2022 All-Star izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri de Yunus Emre Özden. Genç yarışmacı yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Sosyal medyanın 'troll Yunus Emre' dediği Yunus Emre Özden'in şiddet geçmişi hayli kabarık.

    'Survivor'ın hırçın çocuğu' lakabıyla geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özden, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını silmişti. Peki neydi o paylaşımlar?

    ''KUCAĞIM DAHA ZEVKLİ''

    Özden'in tepki çeken tweetleri şu şekildeydi: ''Zıplamayı boy uzatır sanıp arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli. Huyumu bilmeden suyumda yüzmesinler, boğulurlar.''

        ''Ne yaşadığımızı bilmeden arkamızdan konuşanların, karşımızda kıvırtmasını seyredeceksiniz. Sırtımızdan sapladıkları bıçakları, göğüslerinden göstere göstere iade edeceğim. Bu da bana yakışır. Çok sabrettim!''

        SURVIVOR YARIŞMACISINA MI SÖYLEDİ?

        Yunus Emre Özden'in, tepki çeken sözlerini, Survivor eski yarışmacısı Sude Burcu için söylediği öne sürüldü. İddiaya göre Yunus Emre Özden, Sude Burcu'nun 2020 yılında kendisi hakkında attığı tweetlere öfkelenmişti.

        Yunus Emre Özden bir dönem de kız arkadaşını uyguladığı şiddetle gündeme gelmişti. Yunus Emre Özdeni'in kız arkadaşı olan Berisa Gözen, Yunus Emre Özden'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

            Gözen, Özden'in kendisini darp etmesinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Ardından da şu storyi paylaştı Berisa Gözen:

            Psikolojik destek aldığını da belirtti.

            Bu paylaşımların ardından sessizliğini koruyan Yunus Emre Özden'den şöyle bir paylaşım gelmişti.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            100 bin liralık otelde fakir edebiyatı yaptığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu hedef saptırma peşinde
            Haberler Magazin Survivor Yunus Emre ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! 'Kucağım daha zevkli' sözlerinden sonra meğer...
                SON DAKİKA