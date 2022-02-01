Survivor Evrim'e bak sen! Aldığı kilolarla dikkat çeken Evrim Keklik mayolu minili pozları olay! Survivor'ı yangın yerine çevirmişti... Survivor'ın son konseyinde Evrim Keklik fırtınası esti. Ada konseyinde eleme adayı olarak ismi çıkan ve sürgün adasına giden Evrim Keklik, ortalığı yangın yerine çevirmişti. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Evrim Keklik hakkında araştırma yapanlar bu hallerini görünce şaştı kaldı. İşte Evrim Keklik hakkında tüm merak edilenler.
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik'in Instagram hesabına girenler büyük şoku yaşadı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölüm dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın son bölümünde de sürgün adasına giden isimlerden bir tanesi de Evrim olunca; ortalık karışmıştı.