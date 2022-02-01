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    • Magazin
    • 01.02.2022 10:39
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    • 01.02.2022 10:39
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    Survivor Evrim'e bak sen! Aldığı kilolarla dikkat çeken Evrim Keklik mayolu minili pozları olay! Survivor'ı yangın yerine çevirmişti

    Survivor 2020'de olduğu gibi Survivor 2022'de de adından söz ettiren Evrim Keklik, günün en çok merak edilen ismi. Son konseyde herkesi tek tek bombalayan Evrim Keklik, sırasıyla önce Nisa Bölükbaşı'ya sonra da Yasin Obuz'u hedef aldı. 'Yakayım mı gemileri' çıkışıyla günün en çok konuşulan ismi haline gelen Evrim Keklik hakkında araştırma yapanlar bu hallerini görünce şaştı kaldı. Survivor'ın bombalar yağdıran kadını Evrim Keklik'in mayolu, minili pozlarını görenler gözlerine inanamadı.

    Survivor Evrim’e bak sen!

    Survivor Evrim'e bak sen! Aldığı kilolarla dikkat çeken Evrim Keklik mayolu minili pozları olay! Survivor'ı yangın yerine çevirmişti... Survivor'ın son konseyinde Evrim Keklik fırtınası esti. Ada konseyinde eleme adayı olarak ismi çıkan ve sürgün adasına giden Evrim Keklik, ortalığı yangın yerine çevirmişti. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Evrim Keklik hakkında araştırma yapanlar bu hallerini görünce şaştı kaldı. İşte Evrim Keklik hakkında tüm merak edilenler.

    TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star'da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik'in Instagram hesabına girenler büyük şoku yaşadı.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölüm dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmanın son bölümünde de sürgün adasına giden isimlerden bir tanesi de Evrim olunca; ortalık karışmıştı.

        Survivor 2020 yılında da yer alan Evrim Keklik, yarışmadan ayrıldıktan 2 yıl sonra All Star yarışmacısı olarak yarışmaya yeniden katılmıştı. Dün itibariyle sürgün adasına gideceğini öğrenen Evrim Keklik ise "Burayı ateşe veririm! Ben neden yazıldım? Niye yazdınız beni?" yorumunda bulunmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Keklik, günün en çok konuşulan isimlerinden.

        Evrim Keklik'in paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. Adeta adadaki halinden eser olmayan Evrim Keklik'in bu halleri ise hayranlarında bile şok yaşattı. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde de "Benim o adaya dönmem lazım" yorumunda bulunan Evrim Keklik neler olacağının sinyalini o zamanlardan verdi.

        SURVIVOR EVRİM KİMDİR?

        Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir.

            1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

            Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır.

            Yarışmacı son oyunda parkurda sert şekilde düştü. Ayağında ağrı olduğunu söyleyen Evrim, bir süre oyunda yer almadı.
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