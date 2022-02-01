Survivor Evrim'e bak sen! Aldığı kilolarla dikkat çeken Evrim Keklik mayolu minili pozları olay! Survivor'ı yangın yerine çevirmişti... Survivor'ın son konseyinde Evrim Keklik fırtınası esti. Ada konseyinde eleme adayı olarak ismi çıkan ve sürgün adasına giden Evrim Keklik, ortalığı yangın yerine çevirmişti. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Evrim Keklik hakkında araştırma yapanlar bu hallerini görünce şaştı kaldı. İşte Evrim Keklik hakkında tüm merak edilenler.