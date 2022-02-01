Hadise Mehmet Dinçerler'den ayrıldı mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? Şoke eden iddialar; borç, aileden red...

Herkes onları konuşuyordu. Ünlü çiftin arasında neler oluyor? Ayrılık iddiaları gündemi sarstı. Son dönemlerin en çok konuşulan çifti Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Dinçerler cephesinden açıklama geldi. Önce ailesinin Hadise'yi istemediği iddiaları ortaya atılmıştı. Daha sonra da Hadise'ye aldığı yüzüğün fiyatı ortalığı karıştırmıştı. Son olarak da amcasının yaptığı 'borç' açıklaması kafaları iyice karıştırdı. Peki Hadise Mehmet Dinçerler'den ayrıldı mı? Hadise ile Mehmet Dinçerler neden ayrıldı? İşte Mehmet Dinçerler'den açıklama...
HADİSE MEHMET DİNÇERLER ÇİFTİ AYRILDI MI, NEDEN?
1 yıldır birlikte olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Hadise Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakınca herkes şoke oldu. Üzerine de Dinçerlerin sosyal medya hesabını kapatması kafalarda soru işareti oluşturdu.
Ünlü çiftin bu hareketleri 'Ayrılık' dedikoduları da beraberinde getirdi.
3 MİLYON DENMİŞTİ 40 BİN DOLARMIŞ...
Dinçerler'in 3 milyon TL aldığı iddia edilen tektaşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.
"ALACAKLILAR ZARARA UĞRATILIYOR"
Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.
"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"
Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Yazılı açıklama yapan iş adamı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söyledi. Dinçerler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.
Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcun bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.
Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır.
Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz.