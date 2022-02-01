Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Bartu Küçükçağlayan'ın eşi Merve Özgüle ne iş yapıyor?

Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun "Inishmorelu Yüzbaşı" ve "Kumarbazın Seçimi" oyunlarında rol aldı.

2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de yer almaya başlayan Bartu Küçükçağlayan, "Haziran Gecesi", "Çapkın" ve "Binbir Gece"de oynadı.

2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun "Şeylerin Şekli" oyununda "Adam"ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yılları arasında "Yalan Dünya" isimli dizide "Orçun" karakterini canlandırdı. 2018 yılında bir internet dizisi olan "Masum"da oynadı.

"Kumarbazın Seçimi"ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazanan Küçükçağlayan, "Çoğunluk" isimli sinema filmindeki "Mertkan" rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birkaç ödül daha kazandı.

Aynı zamanda "Canavar Banavar" takma ismi ile "Büyük Ev Ablukada" grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, gitar çalmaktadır. Mart 2020'de başlayan karantina kısıtlamaları sırasında Instagram hesabından Melikşah Altuntaş ile birlikte yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı yayınlarla farklı bir yayın konsepti oluşturmuştu.