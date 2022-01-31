TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2022 All Star'da yedekler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta ünlüler takımından Ayşıl adaya veda eden isim oldu. Acun Ilıcalı da ''Son yedekler geliyor.'' açıklamasında bulundu. Heyecan yaratan açıklama sonrası Survivor yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2022 All Star son yedekler kim, ne zaman gelecekler? soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yeni yedeklerin kimler olacağı belli oldu. Ilıcalı 3 ismin adını söyledi.
SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER?
Sosyal medyada Gizem Memiç, Bora Edin, Atakan Işıktutan isimlerinin yarışmaya yedeklerden dahil olacağı iddia ediliyor.
Atakan Işıktutan ve Bora Edin sosyal medya hesapları üzerinden Survivor'a katılacaklarını duyurmuşlardı.
Bora Erdin paylaşımında, 'Dua'm belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!' ifadelerine yer vermişti.
Atakan Işıktutan ise, 'Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim' yazılı paylaşım yapmıştı.