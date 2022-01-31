Bora Erdin paylaşımında, 'Dua'm belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!' ifadelerine yer vermişti.

Atakan Işıktutan ise, 'Uçamazsan koş, koşamazsan yürü, yürüyemezsen sürün. Ama ne yaparsan yap başarmak zorundasın! Bana inanan ilk günden beri bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta ailem #aifc ve dostlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim' yazılı paylaşım yapmıştı.