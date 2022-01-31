Survivor 2022 All Star'a yedek yarışmacılar da dahil oldu. Rekabetin asıl şimdi başladığı yarışmada kadrodaki kalabalık dikkat çekti. Peki Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Bilindiği üzere Aycan Yanaç ile birlikte toplam 3 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlayan başarılı yarışmacı yeniden adaya gelse de oyunlarda zorlandı. Bu nedenle de Acun Ilıcalı'ya yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. İşte Acun Ilıcalı'nın son dakika Aycan Yanaç açıklaması...