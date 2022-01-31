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    • Magazin
    • 31.01.2022 19:55
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    • 31.01.2022 20:36
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    Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Survivor 2022 All Star kadrosundaki Aycan Yanaç'ın oyunlarda yer almadığını görenler hemen konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları gündemde yer alıyor. Yanaç son olarak sakatlık nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Acun Ilıcalı'dan son dakika Aycan Yanaç açıklaması geldi. İşte Survivor Aycan Yanaç hakkında yaşanan yeni gelişmeler...

    Survivor Aycan Yanaç neden yok?

    Survivor 2022 All Star'a yedek yarışmacılar da dahil oldu. Rekabetin asıl şimdi başladığı yarışmada kadrodaki kalabalık dikkat çekti. Peki Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Bilindiği üzere Aycan Yanaç ile birlikte toplam 3 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlayan başarılı yarışmacı yeniden adaya gelse de oyunlarda zorlandı. Bu nedenle de Acun Ilıcalı'ya yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. İşte Acun Ilıcalı'nın son dakika Aycan Yanaç açıklaması...

    SURVİVOR AYCAN YANAÇ NEDEN YOK?

    Survivor All Star da peş peşe sorunlar yaşanıyor. 3 yarışmacı koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlanan Aycan Yanaç adaya dönse de istenilen performanı elde edemedi. Hal böyle olunca ayrılık talebini Acun Ilıcalı'ya iletti.

    Konuya ilişkin konseyde ayrıntılı bir açıklama yapan Ilıcalı Aycan'ın devam eden bir sakatlığının olmaması sebebiyle kendisine çok fazla süre veremeyeceklerini söyledi.

    Ayrıca Aycan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını kendisinin vereceğini belirtti.

    AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?

    Aycan Yanaç'ın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı gelecek 1-2 gün içerisinde belli olacak.

    AYCAN YANAÇ KİMDİR?

    Yanaç, 21 Kasım 1998, Nürnberg'de dünyaya geldi. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç'ın ağabeyi eski futbolcudur.

    Aycan Yanaç, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımıyla birlikte mücadelesini sürdürüyor. Yanaç, Almanya'da doğdu ve aslen İzmirli'dir. Yarışmacı Survivor 2020'de yer alan isimlerden.

        2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor. Göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir.

        173 cm boyu olan yarışmacının ınstagram adresi aycanyanac'dır.
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