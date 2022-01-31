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    • Magazin
    • 31.01.2022 16:59
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    • 31.01.2022 16:59
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    Sadakatsiz dizisinde izleyiciyi şoke eden 2 ayrılık birden! Ana kadrodaki oyuncular diziye veda ediyor! Nedeni de belli oldu meğer...

    Sadakatsiz dizisinde 2 oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. Cansu Dere'nin koronavirüse yakalanması nedeniyle sete çıkamayan oyuncular bu hafta kaldığı yerden devam etti. Önümüzdeki hafta yayımlanacak yeni bölümde iki oyuncunun son sahnelerini göreceğiz. Dizide Melih ve Bahar rollerini canlandıran sevilen oyuncular Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek. İki oyuncunun vedası gündeme bomba gibi düşerken diziden neden ayrıldıkları da gün yüzüne çıktı. İşte Ali İl ile Yeliz Kuvancı'nın Sadakatsiz'e veda etmesinin nedeni...

    Sadakatsiz dizisinde izleyiciyi şoke eden 2 ayrılık birden!

    Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştığı fenomen dizide ana karakterde olan iki oyuncunun vedası konuşuldu. Dizinin birinci bölümünden beri kadroda olan Yeliz Kuvancı ve Güçlü ailesinin dayısı Melih yani Ali İl artık yeni bölümlerde olmayacak.

    SADAKATSİZ'DE KAN KAYBI!

    Sevilen dizi Sadakatsiz'de iki beklenmedik ayrılık yaşandı. 2 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelmesi beklenen diziside Yeliz Kuvancı ve Ali İl peş peşe gidiyor.

    NEDENİ İSE...

    Bahar karakteri ile izleyicinin sempatisini kazanan Yeliz Kuvancı önümüzdeki bölümlerde olmayacak. Oyuncuların hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde Sadakatsiz'e veda edecekleri öğrenildi.

    47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, kazadan sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.

        Asya, Volkan'ın onun evini izlediğinden şüphelenince ve ona bir oyun oynadı. Volkan'ı denemek için bir telefon konuşması yapan Asya, onun tavırlarından sonra izlendiğinden emin oldu ve bu durumu Aras'la paylaştı.

        Aras ise Volkan'ın evini alarak Asya'nın başındaki dertten kurtulmasını istedi. Bu yüzden de Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alma kararı aldı.

        ARAS ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

        Aras sonunda öfke patlaması yaşadı. Olanlar karşısında sinirleri iyice yıpranan Aras, soluğu Volkan'ın kapısında aldı.

        Asya'nın evini izlediğini de duyunca hepten deliren Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz dizisinde izleyiciyi şoke eden 2 ayrılık birden! Ana kadrodaki oyuncular diziye veda ediyor! Nedeni de belli oldu meğer...
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