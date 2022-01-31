Sadakatsiz dizisinde izleyiciyi şoke eden 2 ayrılık birden! Ana kadrodaki oyuncular diziye veda ediyor! Nedeni de belli oldu meğer...

47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, kazadan sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.