Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu? 2022 Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude Mert açıklaması nedir?

Fragmanda Sude'nin gözyaşlarına bozulduğu görülüyor.

Survivor Gönüllüler takımında yarışan Ogeday ise konseyde açıklama yaptı. Ogeday, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söylemeyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" ifadelerini kullandı.