2022 Survivor All Star'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Survivor yeni bölümde Mert "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." ifadelerine yer verdi. Peki, Survivor Mert ve Sude sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu? 2022 Survivor All Star'da Nisa ve Ogeday'ın Sude Mert açıklaması nedir? İşte merak edilenler!
Survivor Mert ve Sude ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da Nisa ve Ogeday'ın söylemleri dikkat çekti. Sonrasında ise Mert ile yaşanan anlar fragmana damga vurdu. Sude'nin ise gözyaşları yer aldı. Peki Survivor Mert ve Sude olayı nedir?
Sude ve Mert olayı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Mert'in "Nisa ve Ogeday Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler." dediği görülüyor. Nisa ile Mert arasında yaşanan gerilimde Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi.