Yayın akışından bir anda çıkarılmıştı! Moral bozan haber geldi! Sadakatsiz dizisi önümüzdeki hafta... Sadakatsiz'de çekimler durdu dizi yayından kaldırıldı. Kötü haberi bizzat duyurdu 1 hafta ekranlarda olmayacak. Sadakatsiz dizisi geçen hafta iki haftalık aranın ardından izleyici karşısına çıkmıştı. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz'den bir kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği bilgisi paylaşılmıştı. Sette bir oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizide Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in testinin pozitif çıktığı öğrenilirken dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yayın akışından çıkarılmıştı.
BU HAFTA YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI
Dizinin bu hafta yayınlanması beklenen bölümü yayın akışından çıkarılmıştı. Kanal D ve Medyapım tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…"