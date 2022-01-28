Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri...

ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için beklenen gün geldi. 28 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak dizinin EDHO dizisi tadında olacağı konuşulanlar arasında. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Halit Özgür Sarı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yalnız Kurt dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? soruları gündeme geldi. Osman Sınav imzalı yapımın fragmanı tüyleri diken diken etti. İşte ilk bölümden detaylar ve konusu, oyuncu ve karakterleri hakkında bilgiler...
YALNIZ KURT 1. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak saat 20:00'da izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan dizi Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor.
YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?
Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.
Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.
YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ
Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.