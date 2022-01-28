Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü? Arka Sokaklar’da Komiser Ezgi rolünü oynayan Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı?

Diziseverler Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin karakterlerinden birisi olan Ezgi öldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Oyuncu Ela Yörüklü'nün hayat verdiği Ezgi karakteri dizide kaçırılıyor ve büyük bir tehlikeye düşüyor. Ezgi'nin öleceği iddiaları dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar Ezgi öldü mü? Arka Sokaklar'da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
ARKA SOKAKLAR EZGİ ÖLECEK Mİ?
Noyan'ın Ezgi'yi kaçırması üzerine büyük bir tehlikeye giren Ezgi ve ekibe neler olacağı yeni bölümde belli olacak…
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar.