Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.01.2022 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 17:53
    ABONE OL

    Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü? Arka Sokaklar’da Komiser Ezgi rolünü oynayan Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı?

    Arka Sokaklar'da bu akşam önemli gelişmeler yaşanıyor. 612. bölümüyle ekranlara gelen Arka Sokaklar'da bu akşam Ezgi'nin kaçırılmasıyla birlikte Cemal çılgına dönecek. Noyan'ın Ezgi'yi kaçırması üzerine Ezgi büyük bir tehlikenin içinde kendini bulacak. Dizinin sıkı takipçileri, Arka Sokaklar Ezgi ölecek mi? Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü diziden ayrılıyor mu? Sorularını araştırmaya başladı. İşte yeni bölüme dair tüm gelişmeler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü?

    Diziseverler Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin karakterlerinden birisi olan Ezgi öldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Oyuncu Ela Yörüklü'nün hayat verdiği Ezgi karakteri dizide kaçırılıyor ve büyük bir tehlikeye düşüyor. Ezgi'nin öleceği iddiaları dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar Ezgi öldü mü? Arka Sokaklar'da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    ARKA SOKAKLAR EZGİ ÖLECEK Mİ?

    Noyan'ın Ezgi'yi kaçırması üzerine büyük bir tehlikeye giren Ezgi ve ekibe neler olacağı yeni bölümde belli olacak…

    ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ezgi'nin Noyan'ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan'ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan'ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan'ın suç geçmişinin kapısını aralar.

        Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

        ARKA SOKAKLAR EZGİ (ELA YÖRÜKLÜ) KİMDİR?

        1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.

        2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, "MissTourism World 2018" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

        Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge
        Haberler Magazin Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü? Arka Sokaklar’da Komiser Ezgi rolünü oynayan Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı?
            SON DAKİKA