Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü? Arka Sokaklar’da Komiser Ezgi rolünü oynayan Ela Yörüklü diziden ayrıldı mı?

Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan'ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.