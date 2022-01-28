Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayağını merak eden izleyiciler ATV yayın akışını incelemeye başladı ve yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki, 28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!
28 OCAK CUMA KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK, BİTTİ Mİ
Kim Milyoner Olmak İster normalde Cuma günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat bugünkü yayın akışında yarışma yer almadı. ATV ekranlarına ilk bölümüyle gelecek Yalnız Kurt dizisi sebebiyle Kim Milyoner Olmak İster bugün yayınlanmayacak.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmanın yeni bölümü 30 Ocak Pazar günü yayınlanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA
Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.
Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.