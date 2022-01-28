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    • Magazin
    • 28.01.2022 19:57
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    • 28.01.2022 19:57
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    28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

    ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bugün ekranalrda yer almaması kafaları karıştırdı. Yarışma cuma ve pazar akşamları yayın akışında yer alıyordu. ATV ekranlarında heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının bu akşam yayın akışında yer almaması seyircisini şoke etti. Peki, 28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte 28 Ocak ATV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün televizyonda yayınlanıp yayınlanmayağını merak eden izleyiciler ATV yayın akışını incelemeye başladı ve yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki, 28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

    28 OCAK CUMA KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK, BİTTİ Mİ

    Kim Milyoner Olmak İster normalde Cuma günleri ATV'de yayınlanıyordu. Fakat bugünkü yayın akışında yarışma yer almadı. ATV ekranlarına ilk bölümüyle gelecek Yalnız Kurt dizisi sebebiyle Kim Milyoner Olmak İster bugün yayınlanmayacak.

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmanın yeni bölümü 30 Ocak Pazar günü yayınlanacak.

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

    Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

    Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

        Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

        Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.
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        Haberler Magazin 28 Ocak Cuma Kim Milyoner Olmak İster neden yok, bitti mi? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!
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