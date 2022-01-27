Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şimdiki eşi Ece Erken ve eski eşi Benan Kocadereli araştırılmaya başlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile birlikte olduğu dönemde Benan Kocadereli ile evliydi. Benan Kocadereli ile ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 de çocukları bulunuyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte yanıtları...
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı. Dün gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında yemek yiyen Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişilerce peş peşe kurşun sıkıldı.
7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan 42 yaşındaki 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken soruşturma başlatıldı. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından resmi bir açıklama yaptı.
"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."