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    • Magazin
    • 27.01.2022 11:02
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    • 27.01.2022 11:02
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı?

    Spor ve magazin camiası bu olayı konuşuyor. Avukar ve Beşiktaş eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki Balıkçılar çarşısında silahlı saldırıya uğradı. Çok kan kaybeden Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenilirken saldırıdan Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de yaralı kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce ünlü sunucu Ece Erken ile evlenmişti. Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile polemiği gündemden düşmüyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte detaylar...

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi kimdir?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şimdiki eşi Ece Erken ve eski eşi Benan Kocadereli araştırılmaya başlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile birlikte olduğu dönemde Benan Kocadereli ile evliydi. Benan Kocadereli ile ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 de çocukları bulunuyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte yanıtları...

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Beşiktaş eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı. Dün gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında yemek yiyen Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişilerce peş peşe kurşun sıkıldı.

    7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan 42 yaşındaki 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

    Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken soruşturma başlatıldı. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

    Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından resmi bir açıklama yaptı.

    "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

        ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

        Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.

        İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.
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        Haberler Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı?
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