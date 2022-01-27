Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şimdiki eşi Ece Erken ve eski eşi Benan Kocadereli araştırılmaya başlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile birlikte olduğu dönemde Benan Kocadereli ile evliydi. Benan Kocadereli ile ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 de çocukları bulunuyor. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi kimdir? Benan Kocadereli ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden boşandı? İşte yanıtları...